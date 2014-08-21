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18:28, 21 八月份 2014 | GMT +6
338人荣获本年度“博拉沙克”国际奖学金
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哈通社阿斯塔纳8月21日电，据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦国务秘书阿德勒别克•贾克瑟别科夫今日主持召开国家留学委员会工作会议。
会议就委员会工作情况和"博拉沙克"国际奖学金相关事宜进行深入探讨。
据悉，338人荣获本年度"博拉沙克"国际奖学金。
标签:
教育
黄金储备
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