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    18:28, 21 八月份 2014 | GMT +6

    338人荣获本年度“博拉沙克”国际奖学金

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    哈通社阿斯塔纳8月21日电，据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦国务秘书阿德勒别克•贾克瑟别科夫今日主持召开国家留学委员会工作会议。

    会议就委员会工作情况和"博拉沙克"国际奖学金相关事宜进行深入探讨。

    据悉，338人荣获本年度"博拉沙克"国际奖学金。

    标签:
    教育 黄金储备
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