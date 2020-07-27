计划于今年年底在“阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕”公路339公里处通车

哈通社/努尔苏丹/7月27日--在哈萨克斯坦西部地区，连接我国两州的主要公路之一正在进行大规模重建工程。今年，计划在«阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕（俄罗斯）»高速公路339公里处通车。哈萨克斯坦工业和基础设施发展部公路委员会副主席托列艮·阿布都林视察了工作进度。

据工基部消息，该公路总长为897公里。正在359公里处进行重建。该项目分为若干部分，每个部分都在积极建设中。

在全长299 km的«康德阿尕什·马卡特»公路上，由«TodiniConstruzioniGeneraliS.pA»公司、«Akkord建筑和工业投资公司»、«上海建设集团有限公司»、«Ak Zholkurylys»公司和«AntInsaatMadenSanayi A.S.»公司共同开展了施工工作 «。

今年，承包商在阿克托别州的工地上，对沥青混凝土制成的路面上层进行了20公里和路面下层32公里的施工。自今年年初以来，阿特劳州的道路工人已经完成了路面下层35公里和基础上层37公里的施工工作。 «康德阿尕什·马卡特»公路计划将于今年通车。

另外，在该公路100-160公里处的工程正在进行中。承包商«Uniserv»公司自年初以来已经进行了路面上层8公里和路面下层8公里的涂层工作。计划在2021年确保在60公里路段通车。

委员会副主席总结了对重建路段的检查结果，为及时地、高质量地实施建筑工程布置了任务。

【编译：阿拉依】