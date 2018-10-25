欧亚经济委员会收到33个数字化项目提案

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -- 欧亚经济委员会（EEC）数字项目办公室已经收到33个数字经济项目的提案，其中 6个项目拥有加高的质量和可行性。

在日前于埃里温举行的欧亚周论坛期间，欧亚经济委员会主席萨尔基相称，已有部分项目获得了欧亚经济委员会的批准的批准。



萨尔基相强调，EEC愿意加强同商界的对话，并期待通过公司伙伴关系有效地实施数字化议程。



据他介绍，目前有两种数字化转型的方法。 第一种方案是扩大大型企业在欧亚经济联盟经济中的比重；第二种方案是根据各国的需求，在所有成员国当中推行EEC批准的数字化项目。 这将使各成员国都能够建立一定的数字能力。



"EEC将同企业界讨论哪一种方式更加有效。"萨尔基相说。



据悉，在此次论坛期间，各方还就建立数字化联盟的可能性进行了讨论。



欧亚经济联盟国内市场、信息化、信息和通信技术委员会成员（部长级）卡理涅•米纳相表示，在建立此类联盟方面，需考虑到包括经济上的可行性、国家主权、中立性、诚信体系等诸多原则性问题。



他认为，考虑到这些原则，有必要通过建立模型探讨最合适的合作模式，并考虑建立一个涵盖所有国家的联合合作平台。



【编译：木合塔尔·木拉提】