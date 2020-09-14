美国山火肆虐已致33人死

哈通社/努尔苏丹/9月14日 —— 据中新网消息，美国全国广播公司(NBC)报道，美国西部地区山火仍在持续延烧，截至当地时间12日，大火已造成至少33人死亡，数十人失踪，在加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州，数万人因山火被迫逃离家园。

死亡人数可能还会上升，俄勒冈州的一名官员警告称，这是一起“大规模死亡事件”。

俄勒冈州应急管理主任安德鲁·菲尔普斯11日晚些时候表示，“将会有很多人丧生。因没有及时预警，人们恐怕难以从家园疏散并到达安全的地方。”

报道称，随着俄勒冈州的山火又造成数人死亡，目前该州的死亡人数已达10人。在加州，自上个月以来，大火已经烧毁了320多万英亩土地，摧毁了约4000座建筑，截至12日，因山火而死亡人数已达到22人。

在华盛顿州，一名1岁的男孩在山火中丧生。华盛顿州州长杰伊·英斯利说，“这不是上帝的旨意。”“这一切之所以发生，是因为我们改变了气候。”

英斯利说，华盛顿州过去5天被烧毁的土地面积，相当于该州2015年之后第二严重的火灾季的过火面积。

与此同时，许多被迫疏散的美国西海岸民众正在寻找山火中失联的亲友。而对于那些没有疏散的美国民众而言，他们也正在遭受断电及空气污染的影响。

据报道，在许多地区，由于山火持续蔓延，一些地区的天空被染成橙色，当地民众担心火灾烟雾造成的糟糕空气，将对健康带来不良影响。

据《洛杉矶时报》报道，洛杉矶正面临26年来最严重的雾霾。12日下午，加州州长加文·纽森表示，美国必须面对气候变化的挑战，以降低未来发生灾难的可能性。