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    08:12, 16 二月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦举行活动 纪念前苏联撤离阿富汗33周年

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    哈通社/努尔苏丹/2月16日 – 哈萨克斯坦武装力量举行活动，纪念前苏联军队撤离阿富汗33周年。

    据国防部消息，15日，在位于首都的国际主义战士纪念碑前举行了献花仪式。

    此次活动旨在纪念前苏联军队撤离阿富汗33周年。

    曾在前苏联时期参与阿富汗军事行动的哈萨克斯坦籍退伍老兵代表，他们的家属、市民和学生，以及哈萨克斯坦武装力量官兵出席了仪式。

    期间，国防部还组织了功勋老兵与现役军人的座谈会、爱国主义军事教育课程和历史展览活动等。

    1979年12月，前苏联军队进入阿富汗。在经过长达10年的战争后，苏军付出了阵亡1.5万人的代价。 前苏联于1989年2月15日从阿富汗境内撤出了最后一批军队。

    据官方资料记录，共有2.2万哈萨克斯坦籍军人参与了前苏联在阿富汗开展的军事行动。其中900多人阵亡，21人失踪。

    期间，共有4300人被授予军功章，6人被授予苏联英雄称号，1人被授予人民英雄称号。


    截至目前，哈萨克斯坦尚有1.5万名曾参与过阿富汗军事行动的退伍老兵，他们仍活跃在社会的各个领域。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 国防部 军事 社会 历史 前苏联 黄金储备
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