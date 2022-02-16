哈萨克斯坦举行活动 纪念前苏联撤离阿富汗33周年

哈通社/努尔苏丹/2月16日 – 哈萨克斯坦武装力量举行活动，纪念前苏联军队撤离阿富汗33周年。

据国防部消息，15日，在位于首都的国际主义战士纪念碑前举行了献花仪式。

此次活动旨在纪念前苏联军队撤离阿富汗33周年。

曾在前苏联时期参与阿富汗军事行动的哈萨克斯坦籍退伍老兵代表，他们的家属、市民和学生，以及哈萨克斯坦武装力量官兵出席了仪式。

期间，国防部还组织了功勋老兵与现役军人的座谈会、爱国主义军事教育课程和历史展览活动等。

1979年12月，前苏联军队进入阿富汗。在经过长达10年的战争后，苏军付出了阵亡1.5万人的代价。 前苏联于1989年2月15日从阿富汗境内撤出了最后一批军队。

据官方资料记录，共有2.2万哈萨克斯坦籍军人参与了前苏联在阿富汗开展的军事行动。其中900多人阵亡，21人失踪。

期间，共有4300人被授予军功章，6人被授予苏联英雄称号，1人被授予人民英雄称号。





截至目前，哈萨克斯坦尚有1.5万名曾参与过阿富汗军事行动的退伍老兵，他们仍活跃在社会的各个领域。

【编译：木合塔尔·木拉提】