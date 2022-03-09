韩国日增确诊超34万例 累计确诊数占总人口约10%

哈通社/努尔苏丹/3月9日-- 据中新网消息，截至当日0时，韩国较前一天0时新增新冠确诊病例342446例，创历史新高。累计确诊病例5212118例，约占韩国总人口的10%。

相关专家称，韩疫情已进入«确诊高峰期»，未来一至两周，单日新增确诊病例都将在25万人至35万人之间波动。

韩国嘉泉大学吉医院感染内科教授严重植(音)在接受媒体采访时称，根据其他国家数据，在20%人口确诊新冠后，单日新增确诊病例数量会急剧下降。韩国总人口数约为5200万，因此达到该拐点仍需15天左右。嘉泉大学医学院预防医学教授郑在勋(音)亦表示，3月9日、11日、15日和16日将是重要时间节点，因为在这些日期公布的单日新增确诊新冠病例数可能将有量级突破。

根据相关预测，韩单日新增病例在连续增长两周并达到拐点后，可能将在3月底、4月初呈逐步减少趋势。但严重植教授提醒，由于目前韩境内拥有自然免疫力的人口较少，感染者大多为突破性感染，因此即使过了本次高峰，新增病例恐怕也不会像其他国家一样急速减少。

此外，相关专家还表示，此次确诊高峰将是对韩国医疗系统的重大考验。确诊病例激增后的一至两周，重症病例和死亡病例也会急速增多。因此，如何调配医疗人员和设施在这一阶段将至关重要