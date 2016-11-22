哈通社阿斯塔纳 - 为保障我国儿童权益不受侵犯，及时有效地为全国儿童提供必要的法律救助，哈萨克斯坦开通"111"儿童权益紧急求助电话。

哈萨克斯坦儿童权益保护专员扎给帕•巴利耶娃表示，"111"紧急求助电话接收中心24小时工作，接受全国各地的报警求助。任何权益受到侵犯的儿童，均可拨打电话进行求助和报警。



"我们不会遗漏任何一个孩子的求助。"扎给帕•巴利耶娃说。



据其介绍，从11月20日起，至12月1日，"111"儿童权益紧急求助电话接收中心将进行为期十天的试运行。"111"中心会纪录每一个报警求助儿童的姓名等身份信息，并保证这些信息的保密性。



"在接到儿童求助和报警信息后，我们会立即启动相应的救助和司法程序。当然，我们不会向欧洲国家那样，立即将儿童从父母身边带走、剥夺监护权并罚款，我们有自己的一套程序，足以保护我国儿童的合法权益。" 巴利耶娃说。



她还表示，中心拥有经过培训、符合专业资质和具有丰富经验的心理学医师，随同中心工作人员一起工作，为儿童提供必要的心理辅导。



【编译：木合塔尔·木拉提】