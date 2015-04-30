哈通社阿斯塔纳4月30日电 据BBC报道，韩国情报部门说，朝鲜今年已经处决了15名高级官员。这表明，金正恩可能在打击其政治对手。

根据韩国情报部门的说法，这15名被处决的官员中，有一名是副部长级别的高官，他曾经对朝鲜的林业计划表达不满。 "（讲）道理对金正恩无用，" 韩国国会议员申庆敏（Shin Kyung-min）引述一名情报官员的话说，"他的统治方式是，若有人反对他，他将此视作是对他权威的挑战，并通过处决他们来展示权威。" 这一消息是由韩国情报官员向国会通报时公布的。不过由于朝鲜政治运作并不透明，因此外界很难知晓这是否真实，而朝鲜方面也并未对此作出回应。 不安全感 分析人士对此并不表示惊讶，因为朝鲜曾经处决过领导人的政治对手，比如2013年底被处决的张成泽（Jang Sung-taek）。去年也有六名朝鲜官员神秘失踪。韩国媒体说，他们是被处决了。 BBC驻首尔的记者埃文斯（Steve Evans）分析说，若这一消息确真，则说明金正恩正在变得愈发强势。 "金正恩已经在位三年，他的位置和其他独裁者一样牢固。但问题是，他自己感觉到安全吗？"埃文斯说。