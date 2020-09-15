我国制药业产量增长了34.1％

哈通社/努尔苏丹/9月15日--哈萨克斯坦工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫在政府例行会议上谈到我国制药行业产量的增长。

部长在政府会议上说：“目前，我国有33家制药公司生产922种药品。制药行业的产量增长了34.1％。”

根据工基部的数据显示，制药业产量实现增长与“Dolce”有限责任公司产量增加58％，“Chempharm”股份有限公司产量增加18％和“Nobel AFF”股份有限公司产量增长5倍有关。

此外，据工基部新闻处消息，通过统一分销商SK制药公司在保证免费医疗服务范围内，增加了药品和医疗设备的供应。

“自大流行开始以来，由于引入了10个新项目，个人防护设备的生产量增长了10倍（产量从13.7万只增加到120万只口罩）。因此，截至目前，国内企业完全满足可重复使用防护服（每月50.4万件）和医用手套（每月33万件）以及医用口罩（每天120万只）的内部需求。”部长说。

据部长介绍，在《2020年至2025年制药和医疗行业发展综合计划》框架内，计划：

-制药业产值增加2倍（从920亿坚戈增加到1840亿坚戈）；

-药品出口额增长2倍，达到1.16亿美元；

-确保启动至少10个新的生产设施，金额达1亿美元，用于开发80种新型药品和医疗器械（51种药品和29种医疗器械），并创造1000个新的工作岗位；

-确保将生产一次性口罩企业的生产能力从每天100万只增加到每天200万只；

-确保到2021年第一季度，将防护服的生产能力从每月50万件增加到100万件。

【编译：阿拉依】



