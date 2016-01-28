哈通社阿斯塔纳1月28日电 据BBC报道，过去一年，中国在境外追捕涉贪腐人员的"猎狐"行动中成功抓获超过850人，其中大部分外逃超过5年。

中国公安部还同时宣布正式成立"境外缉捕工作局"（Department of Overseas Fugitives Affairs），进一步在2016年加强境外"追逃追赃"。

在周三（1月27日）发布的公告中，公安部指，中国在2015年与境外执法机构和驻外使领馆的协助下，"从66个国家和地区成功抓获各类外逃人员857名"，其中有477人是被缉捕归案，366人投案自首，另外14人异地追诉。

公告还指，去年在境外抓获的人员中涉案金额超过亿元人民币的有58人，外逃5年以上的有667人，外逃时间最长的达21年。

作为国家主席习近平上任以来大规模反腐行动的一部分，中国政府追捕外逃腐败人员的"猎狐"行动在成功追捕多人回国面对指控的同时，也在美国等地存在争议。

中美之间没有签署正式的引渡条约，但去年成功追捕的人员中有两人是从美国被遣返，而中国也一直在敦促美国加强合作，协助追捕在逃的涉腐败人员。

其中最受关注是中共前统战部部长令计划之弟令完成，消息指他目前身在美国并可能掌握大量情报，中纪委官员也在近日表示正在与美国进行沟通。

美国国务院网站则引述中国外交部长王毅周三（1月27日）与美国国务卿约翰•克里（John Kerry）会面时再次敦促美国加强与中国在反恐、境外缉捕等方面的合作，追回潜逃境外的中国腐败人员的"非法利益"。

英国《金融时报》指，美国在跨境引渡人员问题上仍顾虑中国的人权状况和司法系统。

在公告中，中国公安部还同时宣布正式成立"境外缉捕工作局"，并引述负责人表示，将继续开展"猎狐2016"专项行动，"进一步推动境外追逃追赃工作常态化、专业化和精细化，不断扩大境外缉捕战果。"

除了从美国遣返的两人外，2015年从境外缉捕的涉贪腐人员中还有6人从欧洲多国引渡回中国，而缉捕人数最多的是在东南亚国家，达到283人。