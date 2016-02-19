哈通社阿斯塔纳2月19日电 正在举行的"哈萨克小姐-2016"选美大赛主办方，日前在其官方Instagram账号上，发布了入选此次选美大赛正赛佳丽们的一组照片。

这组照片，是正在全力准备角逐"最美哈萨克女性"桂冠的一众佳丽，在哈萨克斯坦著名摄影师杜曼•卡斯穆的工作室中拍下的。

此次"哈萨克小姐-2016"选美大赛，由著名经纪人巴彦•叶森塔耶娃主办，今年已是第六届。大赛的海选已于今年1月24-25日和1月30日-31日在阿拉木图和阿斯塔纳分别举行。

由音乐经纪人巴彦•叶森塔耶娃、巴格姆•穆黑特迪恩诺娃、哈巴尔电视台节目部总编辑热纳特•科尔塔耶夫以及火焰组合经纪人娜兹穆•巴斯肯巴耶娃组成的评审团，主持了在阿斯塔纳市举行的海选。

最终，有21位佳丽通过海选进入正赛。最年轻的参赛选手年仅16岁，而年纪最大的为22岁。

参赛选手要求五官俊美，身高不能低于1.7米，年龄在16-22岁之间，熟练掌握哈萨克语，长发，熟知哈萨克历史、民俗和文化常识。

根据赛事安排，正赛将分多个阶段举行。

去年的"哈萨克小姐-2015"选美大赛冠军桂冠，由来自卡拉干达州的卡姆沙特•阔斯科洛娃摘得。她获得了大赛冠军头衔和一辆轿车作为奖品。（编译：塔尔）























