哈通社阿斯塔纳8月3日电 俄罗斯文化部部长弗拉基米尔•梅津斯基日前在一场关于历史档案管理问题的研讨会上，就近期社会上流传的否定"潘菲洛夫28勇士"事迹的行为表态。

据俄罗斯《kommersant》日报报道，梅津斯基说，散布这一消息的档案馆馆长不具备评价任何历史档案的资格，因为这并不属于其本职工作范围。他说，俄罗斯文化部从来没有干涉过档案管理的工作，因此需要有关方面的专家去处理此类事务。而散布消息的馆长既不是作家、记者，也不是历史欺诈行为的抗议者，他不应该去做这种事，更应该做好本职工作。他还说，国家财政资助档案管理工作是为了向研究人员提供档案，而档案的研究工作应当交给其他相关人士。

此前，俄罗斯国家档案馆馆长谢尔盖.米罗年科曾否定在莫斯科保卫战中，英勇击退德国法西斯坦克进攻的前苏联红军316近卫步兵师（潘菲洛夫师）1075团28位勇士的事迹，并认为"俄罗斯虽然地域辽阔，可我们却没有退却的地方。莫斯科就在我们身后！"--这句有名的莫斯科保卫战口号也是当时战地记者凭空编造出来的。

俄罗斯媒体不久前爆出潘菲洛夫师28勇士的英勇事迹系人为编造的不实消息，这引起社会的热议，受到了潘菲洛夫师的诞生地--哈萨克斯坦的高度关注。俄罗斯媒体是根据俄联邦国家档案馆列出的资料得出的这一结论。档案馆的资料显示，根据苏联当局1947年对"潘菲洛夫师28勇士"调查结果，当时的新闻报道与现实不符，报道该事迹的战地记者有作假之嫌。

对于"潘菲洛夫师28勇士"是否是人造的问题，哈萨克斯坦副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫曾在阿斯塔纳举行的一场新闻发布上表示，政府将对这一问题进行专题讨论，如果需要还将成立专家委员会专门调查这一事件。

潘菲洛夫师以其第一任师长潘菲洛夫（1893-1941）命名。1941 年 7-8 月间，在阿拉木图市组建。番号为第三一六步兵师，下辖 3 个步兵团和 1 个炮兵团。编入西北方面军。同年10月中旬调人西方方面军）属第十六集团军，参加莫斯科会战。在沃洛科拉姆斯克地域，抗击扑向莫斯科的德军。11 月 16 日在杜博谢科沃车站附近，28名勇士阻击德军坦克壮烈牺牲，以潘菲洛夫式英雄载入史册。18 日师长潘菲洛夫少将阵亡。根据国防委员会决定，该师被授予"近卫红旗潘菲洛夫师"称号。1944 年又以解放列日察再获"列日察师"称号。全师在卫国战争中共有 1.4 万余人立战功，33 人获苏联英雄称号 。