哈通社阿斯塔纳10月7日电 10月29日，哈萨克斯坦职业拳击手哈纳特•斯拉木将在阿拉木图对阵加纳拳击手帕特里克•阿洛泰。

今天早上，哈纳特在其个人脸书主页上，公布了自己将在这场比赛中身着的战袍样式。



同时公布的还有其团队工作人员的工作服。



据悉，如果能够顺利击败对手获胜，哈纳特将卫冕WBA Fedelatin金腰带，并获得超中量级WBO洲际金腰带。



比赛将于10月29日在阿拉木图市新建的"Almaty Arena"体育馆举行。



这是哈纳特•斯拉木转入职业拳击之后，首次在我国境内举办比赛。



截至目前，哈纳特•斯拉木共进行了21场职业拳赛，始终保持着不败的战绩，并且其中有17场是以KO对手的方式获得胜利。



10月29日当天不仅只有哈纳特一人的比赛。



据此前报道，23岁的里约奥运会75公斤级拳手贾尼别克•阿里木汗吾勒将在29日当天，开启其职业拳击的征程。他将在当天的比赛当中，对阵我国拳王戈洛夫金的老对手--哥伦比亚拳手Milton Nunez （50-16，29KO）。



我国次中量级NBA金腰带拳王詹阔什•图拉洛夫和几名哈萨克斯坦职业拳击手也将参加当天的比赛。（编译：木合塔尔·木拉提）