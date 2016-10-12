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    15:48, 12 10月 2016 | GMT +6

    哈纳特•斯拉木&#34;拳击之夜&#34;门票将于17日开售 最低价仅1000坚戈

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    哈通社阿斯塔纳10月12日电 本月29日，阿拉木图市"阿拉木图竞技场"冰上运动中心中，将举办一场盛大的"拳击之夜"。

    哈萨克斯坦拳击手哈纳特•斯拉木将在此次"拳击之夜"中出场，为卫冕WBA Fedelatin金腰带及挑战超中量级WBO洲际金腰带而战。

    根据Zakazbiletov.kz网站消息，"拳击之夜"的门票将于本月17日开始发售。票价最低为1000坚戈，最高为1万坚戈。

    据悉，这将是哈纳特职业生涯的第22场对决，同时也是其首次在哈萨克斯坦举行职业拳赛。

    哈纳特此番将要面对的对手，是来自加纳的拳手帕特里克•阿洛泰。

    这位拳手至今已有36场职业拳赛经验，且仅有2场败绩，24次KO对手获胜。

    "我的对手并不是泛泛之辈，而且求胜意志极高。但这里是我的主场，我将在我的祖国，为我的拳迷们而战。我不会让大家失望的。"哈纳特斯拉木在接受哈通社记者采访时表示。

    值得一提的是，23岁的里约奥运会75公斤级拳手贾尼别克•阿里木汗吾勒，也将参加"拳击之夜"的比赛，这也将是他职业生涯的首场对决。

    我国次中量级NBA金腰带拳王詹阔什•图拉洛夫和几名哈萨克斯坦职业拳击手也将参加比赛。（编译：木合塔尔•木拉提）

    标签:
    体育 拳击 哈萨克 哈纳特·斯拉木 黄金储备
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