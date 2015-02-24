哈通社阿斯塔纳2月24日电，据新华网消息，法国首批"阵风"战斗机23日上午从"戴高乐"号航母上起飞前往伊拉克，标志着"戴高乐"号航母开始参与打击极端组织"伊斯兰国"的军事行动。

法国媒体援引法国国防部内部人士说，1月13日，"戴高乐"号航母驶离法国土伦港，开始执行为期约5个月的军事任务。"戴高乐"号航母将在海湾地区参与法国在伊拉克的军事行动，协同国际联盟打击"伊斯兰国"。 法国国防部内部人士说，2月23日上午，法国首批"阵风"战斗机从航母上起飞，向北通过巴林飞往伊拉克，预计1个半小时抵达目标，比从法国在阿联酋的空军基地起飞大幅节省时间。 报道还说，去年9月份法国开始参与打击"伊斯兰国"军事行动后，国际联盟对伊拉克和叙利亚境内的"伊斯兰国"目标进行了2000多次空袭，但法国战机仅参与了在伊拉克境内的军事行动。 "戴高乐"号航空母舰是法国唯一的核动力航母，可载30多架各类型战斗机和直升机。近几年，"戴高乐"号航母主要在海湾和印度洋海域执行任务，参加过北约在阿富汗以及法国在利比亚等地的军事行动。