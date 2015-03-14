哈通社阿斯塔纳3月14日电，中国经营报14日刊发《中哈合作：当"丝绸之路"遇见"光明大道"》的文章，全文如下：

"如果说一带一路战略的发展重心在中亚，那么哈萨克斯坦肯定是中亚战略最核心的国家之一，不仅仅是由于中国需要哈萨克斯坦的油气资源，哈萨克斯坦的经济发展也需要中国来推动。"谈到在哈萨克斯坦投资的未来前景，洲际油气董事长姜亮一语中的，"互利共赢是两国未来经济合作的坚实逻辑。"

国家发改委学术委员会秘书长张燕生告诉《中国经营报》记者，建设丝绸之路经济带，形成全方位开放新格局。中国与沿线国家之间的合作是全方位的。我国将通过资本输出的方式，带动全球贸易布局、投资布局、生产布局的重新调整。 值得一提的是，中国国家战略"丝绸之路"与哈萨克斯坦新经济政策"光明大道"，恰恰是两个高度互补的经济体之间最富想象的"遇见"。 经济互补 2014年11月11日，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫发布2015年国情咨文，宣布哈萨克斯坦将在未来推行"光明大道"新经济政策，其核心是要大力推动基础设施建设，特别是完善交通道路基础设施。 而就在纳扎尔巴耶夫发布国情咨文的3天前的11月8日，中国国家主席习近平刚刚在加强互联互通伙伴关系对话会上宣布，中国将出资400亿美元成立丝路基金。而一年多以前，习近平正是在访问哈萨克斯坦时正式提出丝绸之路经济带这一概念的。 纳扎尔巴耶夫在国情咨文中称，历史上大中型城市都是沿丝绸之路而建。而现代，道路两侧则孕育无限商机。在基础设施建设上首先应该加强交通基础设施建设，各地区都应形成公路、铁路和航空一体的紧密相连的交通网络。这一交通网络应以阿斯塔纳为中心。 国情咨文中还称，"光明大道"新经济计划的一个核心是基础设施建设，其中包括在2015年完成霍尔果斯口岸经济特区基础设施第一期工程，以及阿克套等地油气设施建设。此外，哈萨克斯坦将加强运输基础设施建设，以重点口岸带动周边地区发展，加强地区间公路、铁路和航空运输能力。 据了解，霍尔果斯口岸是中国最早向西开放的口岸，曾是在丝绸之路新北道上的重要驿站。1881年正式通关，通关历史134年，是目前中国西北五省综合运量最大的国家一类公路口岸，也是中国向西面对中亚、西亚乃至欧洲距离最近，最便捷的口岸，已成为中国政府实施"东联西出，西来东去"战略的重要支点。该口岸建设被哈国作为国家战略重点建设，已表明哈国未来经济发展一路向东的决心。 纳扎尔巴耶夫在国情咨文中对这项经济政策寄予了厚望，将其称为"未来哈萨克斯坦经济增长的引擎"。而新经济计划还会对其他经济领域产生乘数效应，带动水泥、钢铁、机械、石化、设备制造及相关服务领域的发展。而这与中国目前存在的产能过剩行业正好形成良好的互补。 洲际油气驻哈萨克斯坦大区经理王文韬告诉记者，哈萨克斯坦以石油能源产业为支柱行业，人均年收入1.3万美元，排在独联体国家第二位。2014年由于受到油价下跌的冲击，哈国的经济受到影响，因此哈国一方面需要继续引进国外投资，加大本国石油资源的开采力度，另一方面也要进一步带动基础建设行业的发展，而这两方面都离不开与中国相关行业的合作。 能源合作紧密 作为中亚地区国土面积最大的国家，哈萨克斯坦的油气资源极为丰富，主要集中在滨里海盆地，该盆地也是世界上三大油气富集区之一。(另外两兆个分别是波斯湾和墨西哥湾)，而滨里海盆地是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一。 能源专家徐树宝关注中亚能源已经近二十年，他介绍说，滨里海盆地是哈萨克斯坦油气资源最为丰富、油气资源储量最为巨大的沉积盆地。滨里海盆地主体部分约80%的面积位于哈萨克斯坦境内，北部和西部延伸俄罗斯。盆地南北长约850公里，东西宽约为550公里，面积约为55 万平方公里。盆地是一个典型的裂谷盆地，裂谷作用从古生代开始，形成巨厚的古生代和中生代沉积物，并伴生丰富的烃源岩建造。 目前已发现的大型和特大型油气田，如阿斯特拉罕、田吉兹、扎纳若尔、肯基亚克等油田均处于滨里海盆地油气富集带上。 洲际油气董事长姜亮告诉记者，北美石油能源企业的操作成本在40~80美元左右，而中亚地区能源企业的操作在20美元之间，未来洲际油气还通过新技术手段将操作成本降低。 由于哈萨克斯坦很早就确立了将石油产业作为国家主要的财政来源，因此哈国围绕着石油产业上中下游的产业链相对比较完善。这也吸引了中资企业很早便进入哈国来投资合作。 早在1997年6月4日，"中石油"获得哈萨克斯坦阿克纠宾油气股份公司60.3%的股份，同年8月，又取得了对乌津油田的开采权益。自此，拉开了中国石油企业进入哈萨克斯坦石油市场的序幕。 在2013年9月，中石油以50亿美元购入哈萨克斯坦最大油田卡沙干8.33%股权，成为中石油海外并购记录中最大金额的一笔海外收购案，也可见当地油田潜在储量之大，经济价值之高。 较之于国有能源企业，国内民营企业进军中亚的速度也在加快。 2014年12月16日，洲际油气以总价5.26亿美元的代价成功受让马腾石油股份有限公司95.0%股权，成为2014年海外油田收购的重大案例。 作为一家专业的油气公司，洲际油气的胃口显然不止于此，其今年1月6日晚间公告称，公司拟收购International Mineral Resources II B.V。持有的 Kozhan LLP("克山公司")100%股权，拟投资金额初步定为4亿美元。 投资环境稳定 哈国政权稳固、政策稳定、对华友好等良好的社会环境，也是吸引中国投资的极大优势。 中国石油大学副校长庞雄奇多次去哈国交流，他对记者介绍，哈国跟中国有着天然的亲近，"早在前苏联时期，中苏间的交流就十分频繁，中国有很多技术人员被派到中亚地区及哈萨克斯坦学习，对中亚国家的地质情况都非常了解，而且有非常多的老朋友，这种文化的关联为两国之间能源交流建立了互信基础。" 庞雄奇还介绍说，哈国目前政局稳定，对华关系无论从高层还是到民间都非常友好。中国民营企业去当地发展，给他们提供了大量的工作机会，在中国企业里大部分员工都是哈方老百姓，此外凡是有石油的地方都建设得非常好。按照当地的要求，中国企业必须要拿出一定的资金帮助当地经济发展，要把他们一些优秀的年轻人送到中国以及其他国家进行培训，这对两个国家都是双赢的结果。 "哈国适合油气产业投资的另一大理由，是由于其相关上下游基础设施比较健全，相关法律法规比较健全，可选择的合作伙伴也比较多。根据目前在哈国的投资及运营以来，不仅得到了中国大使馆、商务部商务参赞、还包括各个中资企业的相关支持，还得到了哈国各级政府的支持，像哈国的能源部、中亚地质委员会，包括各个项目驻地所在的州政府的全力支持。"王文韬告诉记者。 "比如，哈国准备申办2017年世博会，他们2014年参加了澳门举办的世界旅游经济论坛，哈国在澳门有一个展位，他们就选择了洲际油气作为其唯一赞助商。虽然我们公司进驻哈国时间不长，但是公司的口碑却在哈国迅速得到传播，哈国也对我们进行了充分的信任。"王文韬补充说。 另外，为了稳定企业的投资环境，在哈国总统纳扎尔巴耶夫的倡议下，该国成立了企业委员会(类似于我国的全国工商联)，该机构主要是为外资企业和哈国本地企业提供一个稳定的外部环境，这些企业在运营当中若是遇到什么困难，可以直接向该委员会提出诉求，并会得到快速解决。 据了解，在哈国还有一个机构叫做外国投资家企业论坛，外国企业在投资运营中如果遇到什么问题，可以直接与总统进行沟通，并得到妥善解决。这也表明哈国的投资环境在不断优化。 李克强总理2014年访哈签订了高达180亿美元的产能合作框架，其访哈代表团成果非常丰硕，在此交流活动的推动下，哈萨克斯坦对于中国投资者的欢迎程度有增无减。