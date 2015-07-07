哈通社阿斯塔纳7月7日电 据路透社报道，对于英国"退欧派"来说，希腊的乱局给他们提供了机会：在英国即将就欧盟成员国身份进行公投前，这让他们有机会劝说选民退出一个他们称为正在崩溃的欧盟。

希腊周日公投以压倒性多数否决纾困条款，这是1999年欧元推出以来欧元区遭遇的最大打击之一。 "欧盟正在我们眼前消亡，"英国独立党领袖（UIP）法拉奇表示。英国独立党是一个反欧盟的政党，在英国5月7日的大选中获得了12.6%的选票，但仅赢得了一个席位。 "我们可以看到，对欧盟梦想建立一个欧洲合众国的支持正在迅速消退。希腊年轻一代已发现并断然拒绝了一个过时的欧盟。" 帮助资助英国"退欧"活动的商人理查德•泰斯（Richard Tice）向路透表示，希腊的公投结果将使解释为何欧盟成员国身份对欧盟国家并不好更容易。 "这些事件增强了主张英国退欧的理由，"他说道。"欧元区开始分崩离析，但欧盟机构和他们的支持者们依然想要对希腊人民施加更多的惩罚和撙节措施。" "这个悲剧凸显了为何英国必须尽快退出欧盟，以令我们能够重新掌控我们自己的贸易协议，还有我们自己的法律。"