法国《查理周刊》创办人之一的鲁塞尔（Henri Rousse）在周三出版的《新观察家》周刊撰文，批评在恐袭中被杀的总编沙博尼耶坚持刊出亵渎先知穆罕默德的漫画，把全组人"拖"向死亡。

八十岁的鲁塞尔形容沙博尼耶是"醒目的家伙"，却"固执地"坚持在二○一一年以讽刺穆罕默德的漫画为封面。他写道："沙博尼耶作为总编，有何需要把全组人拖入如此高风险的游戏？"鲁塞尔写道，"我们是犯下无必要的风险的蠢蛋，以为自己不会受伤害，多年来挑衅人，结果反被挑衅。我们不应这样做，但沙博尼耶一年后，即二○一二年九月又再做。"，鲁塞尔的言论令恐袭悻存者不满，据报《查理周刊》律师马尔卡向老板皮加斯发短讯，批评沙博尼耶仍未入土为安，《新观察家》就刊登该篇"令人讨厌的争辩文章"。本月七日，一对兄弟枪手袭击《查理周刊》的巴黎总部，杀死十二人。枪手离开说他们为"先知穆罕默德报了仇"。

另一方面，巴黎周三晚又发生针对警员的暴力事件。一名司机驾驶一辆汽车，在总统奥朗德所居住的总统府外面，蓄意撞向一名女警，把她撞成轻伤。

警方暂时未确定今次事件是否与《查理周刊》遭受恐袭及其他连串暴力有关。该辆车是在一条单程路上逆綫行驶，撞向女警。车上两人被警方拘捕。

法国总统奥朗德则宣布，派遣法国唯一的核动力航空母舰"戴高乐号"前往中东，协助美国对付伊斯兰国武装分子。 来源：新加坡联合早报网