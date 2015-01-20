哈通社阿斯塔纳1月20日电，据新华网报道，中国"一带一路"规划将江苏连云港确定为新亚欧大陆桥经济走廊节点城市。为承接中国战略规划和门户功能，连云港日前出台了《关于推进２０１５"一带一路"交汇点建设的实施方案》，全力打造陆海双向开放新格局。

物流是经济的血脉。作为"一带一路"的节点城市，连云港以港口为龙头，大力发展国际物流产业，让东西方货物在这里汇集并走向世界。 走进连云港中哈物流公司这个丝绸之路经济带的首个实体平台，映入眼帘的是成堆的集装箱，运输车作业的轰鸣声不绝于耳。这些集装箱来自哈萨克斯坦、韩国等多个国家２０多个船务公司。 连云港中哈物流公司总经理刘斌称，这个物流园项目中哈共出资４．２亿元，哈萨克斯坦哈铁快运股份公司占股４９％，江苏连云港港口集团占５１％，自组建以来，他们边建设、边生产、边运营。 自２０１４年７月运行到２０１４年底，货物进出口总量达到７０万吨，营业收入１３９０万，盈利３０多万元。"组建起初，哈方预料去年将亏损３００万元，对刚建成不久就盈利很吃惊。"刘斌说。 哈铁快运股份公司董事长叶柳巴耶夫说，"哈中共建的项目带给我们很大的惊喜，相信和战略伙伴连云港港口集团的通力合作能达到预定的目标。" ２０１４年连云港港口的吞吐量突破２．１亿吨。连云港港口集团董事长白力群说，"一带一路"战略的支撑点和落脚点是经济，港口将创新措施，激活和放大沿线国家的经济交流与合作。 连云港当前正在大力发展临港产业，让中国中西部和中亚等地区共享发展红利。 连云港经济技术开发区是承载中国东中西区域合作示范区新医药、新材料产业的合作功能区，以高新技术产业为主，重点发展生命健康、食品等行业。 "依托连云港医药创新力强及山海相连的自然优势，我们将着力打造生命健康产业。"连云港市委常委、开发区党工委书记关永健说，"一带一路"沿线国家的农业资源丰富，开发区已针对法国鹅肝及哈萨克斯坦小麦等高端食品产业做好了规划。 作为中国"一带一路"战略交汇点，连云港联通的不仅是向西开放的陆路还有向东开放的水路。 "明年我们打算定制更多的客货班轮。"连云港港口股份有限公司董事长李春宏对记者说，"随着中日韩贸易政策不断落地，来往船只需求将不断加大。"连云港市已有中远船务等１０家船舶修造企业投产，在手订单达到７７万载重吨，合同值约６６亿元。 据了解，南京海关出台了一系列关于支持连云港发展的若干措施，如支持连云港争取汽车整车进口口岸资质，划定跨境商品特殊监管区域等。 "日韩等国家都是汽车及各种电子产品的出口大国，连云港在沟通东西方面有独特优势，拥有了相关资质后，不仅能满足中国中西部的发展需求，更能培育相关产业。"连云港海关关长张军雄说。