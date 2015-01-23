哈通社阿斯塔纳1月23日电，据BBC报道，英国安德鲁王子就一名美国女子声称在17岁时被迫与其发生性关系的说法作出回应，公开否认该女子的说法，并称他将专注自己的工作。

这是英国王子卷入所谓"性奴"案后，安德鲁王子首次亲自就有关指称作出回应。 安德鲁王子说，他想"重申"白金汉宫此前代他发表的有关否认声明。 安德鲁王子是在达沃斯出席世界经济论坛年会时作出了上述表示。 美国女子弗吉尼亚•罗伯茨（Virginia Roberts）的律师在向佛罗里达州法院提交的新文件中，再次重申了有关的指称。 在提交给佛罗里达州法院的文件中，罗伯茨女士（她在法院文件中被称为"无名氏三号"女子）声称，在美国富商爱普斯坦（Jeffrey Epstein）的强迫下，曾在17岁时与安德鲁王子发生性关系。爱普斯坦在2008年因被控招妓被判入狱18个月。 白金汉宫此前发表的声明说，针对安德鲁王子的指控"绝对不是事实"，有关说法"毫无根据"。 安德鲁王子在达沃斯说，"首先，我想我必须谈一下过去几周发生的事情。我想重申并确认白金汉宫此前代表我所发表的声明"。 安德鲁王子说，"我关注我的工作，今晚的聚会使我有机会对你们讲讲我设立的项目"。 BBC王室事务记者亨特说，白金汉宫就此事史无前例地发表了两次声明，现在安德鲁王子也面对摄像机发表了声明。 他说，这显示了这些指称的破坏性，以及安德鲁王子因为与一位曾被定罪的性犯罪者的昔日友谊所付出的代价。 亨特说，安德鲁王子想往前走，但事情可能没那么容易。 据报道，罗伯茨女士日前向佛罗里达州法院递交国书了最新文件，披露了更多细节。 罗伯茨女士的律师说，他们向安德鲁王子发出了信函，要求他就有关指称宣誓作证。 但这些律师表示，这封信件被退回，这显示被收件人拒收。