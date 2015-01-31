哈通社阿斯塔纳1月31日电，昨晚，华灯初上的首都夜，阿斯塔纳市民迎来了中国艺术团的精彩演出。这台由我国文化和体育部与中国驻哈大使馆联办的题为《欢乐春节》的晚会在首都和平与和谐宫揭开了帷幕。

文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪、中国驻哈大使张汉晖亲临现场，共同开启了华彩乐章。首都市民、中国文化爱好者及各国驻哈代表共同观看了这台晚会。

张汉晖大使致辞说，春节是中华民族最重要的节日，这个已经延续4000多年的节日时时刻刻将我们团结在一起，就像哈萨克斯坦人民庆祝纳吾热孜节一样，都寓意着团结和美满。今天很荣幸能与哈萨克斯坦社会各界人士欢聚一堂，在和平与和谐宫一同欢庆新年，祝愿中哈友谊万古长青、源远流长。 穆罕麦迪部长发表致词，祝贺中华民族新春快乐。他说，在这一美好时刻，很高兴在我国能以主人翁的态度同你们一起庆祝这一节日。哈萨克斯坦和中国都是古丝绸之路上的友邻，这一友谊一直保留并持续到了今天。作为友好邻邦，我希望两国的年轻一代能把这份传统友谊延续下去，让哈中关系为国际社会树立睦邻友好关系的典范。 据悉，这是在阿斯塔纳组织的第六次迎春季文艺演出，这次由来自中国河南省郑州歌舞剧院和河南少林寺塔沟武术学校的优秀演员献上了精彩演出。二胡、唢呐等中国乐器传递出欢快的旋律，奏出新年的喜悦，更有令人称奇的少林功夫让观众大开眼界。（编译：苏航/审校：林海）