哈通社阿斯塔纳2月13日电，近日，纳扎尔巴耶夫总统在政府扩大会议上表示，"光明大道"经济计划就是我国当前的反危机措施。

纳扎尔巴耶夫强调，今年的首要任务就是落实"光明大道"经济计划，其中最重要的是提升基础设施建设：交通物流、工业、能源、道路基础设施、网络、水暖系统和住房建设保障。 按照计划，2015-2017年，国家将以阿斯塔纳为中心，建设覆盖全国的交通枢纽网络，这项计划的实现，将有效地加快我国的经济发展，加强区域间的交流合作，增强人员、资源流动，解决企业众多实际问题。今年国家将为该项目划拨5000亿坚戈，本月计划划拨其中的1800亿坚戈。 纳扎尔巴耶夫表示，针对今年世界经济的低迷局势，我国需要加大对经济的支持力度。按照"光明大道-通往未来之路"经济计划中反危及措施，我国将加大对国内机械制造企业、出口型企业、基础设施建设企业、农副产品生产企业的支持，全力维护我国国内市场的稳定。政府同时还要对紧急情况建立应急备案措施。"光明大道"经济计划的推进必将收获事半功倍的效果，定能保证我国社会的稳定，降低我国在经济危机中的负面影响。 (编译：苏航 审校：林海)