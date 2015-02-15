哈通社阿斯塔纳2月15日电,据BBC报道，来自乌克兰东部的消息称，最新停火协议周六午夜生效之后，尽管零星枪击、炮击事件未断，但是总体来说局势相对停火前来说比较安静。

乌克兰政府和亲俄武装方面的发言人此前均指责对方的部队没有停止炮击；不过，双方也同时承认停火基本得到实施。 来自前线的报道称，停火前后双方在交通枢纽德巴利切（Debaltseve）曾激烈交火。 分析人士指出，停火是否能维持，最初48小时最为重要。 在默克尔与法国总统奥朗德斡旋下，波罗申科与俄罗斯总统普京上星期四（12日）在白俄罗斯首都明斯克的漫长谈判中达成了这次停火协议。 乌克兰总统波罗申科稍早前发表全国电视演说下令政府军停止战斗，但警告说，一旦有人违反和约，乌克兰不会甘愿哑忍，拒不还手。 美国总统奥巴马在停火生效前不久致电波罗申科，对德巴尔切夫周边的持续暴力冲突表达其"深切忧虑"。 白宫声明说，两国强调和约缔结各方将协议付诸实行的"迫切需要"，并同意在未来日子保持密切联系。 奥巴马还与德国总理默克尔通话。 德国外长施泰恩迈尔警告说，要是这次停火协议再度失败，短时间内将很难再次掌握透过谈判解决乌克兰东部冲突的机会。 据当地官员估计，自去年4月爆发的乌克兰东部武装冲突至今造成超过5400人死亡，但联合国相信实际的死亡人数远超于此。