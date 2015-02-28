哈通社阿斯塔纳2月28日电，据BBC报道，俄国调查人员说，该国反对派政治家、前副总理涅姆佐夫遇刺案是经过精心策划的。

俄国调查委员会发布的第一份声明表示："这一罪行毫无疑问是经过精心策划的，包括作案地点的选择"。 相关声明透露凶手作案用的武器，并指出凶手了解涅姆佐夫的行踪。 国际文传电讯社（Interfax）报道，有关部门正在就几条线索展开调查，包括此举旨在稳定俄国证据的可能性。 俄罗斯内政部声明说，涅姆佐夫是在当地时间周五（2月27日）晚上23时40分（格林尼治标准时间20时40分）遭枪杀的。 当时，涅姆佐夫正在一名女子的陪伴下走在莫斯科克里姆林宫附近的卡梅尼桥上。 莫斯科警方发言人对俄塔社表示，凶手坐在一辆白色汽车内向涅姆佐夫开了枪，并随后逃离了现场。 就在事发几个小时前，涅姆佐夫曾呼吁民众参加星期日在莫斯科举行的反对乌克兰战争的示威游行。 各方反应 涅姆佐夫遇刺之后，俄国总统普京的发言人佩斯科夫对媒体表示，他谴责此事，并注意到这起谋杀是有人买凶杀人，并称普京已经下令最高警官亲自负责调查。 美国总统奥巴马呼吁俄国政府展开"快速、公正、透明"的调查，确保"这起恶性杀人事件的幕后黑手被绳之以法"。 奥巴马在2009年曾经与涅姆佐夫会面，对他"致力于俄国反腐斗争"表示佩服。 英国首相卡梅伦对这起"残酷的谋杀"表示震惊，并呼吁"必须展开快速、彻底、透明的调查"。 德国总理默克尔的发言人说，默克尔对涅姆佐夫遇刺表示"遗憾"，并敦促普京将肇事者缉拿归案。 默克尔还赞扬涅姆佐夫有勇气批评俄国政府。 法国总统奥朗德的办公室表示，奥朗德"谴责可憎的暗杀"，并将涅姆佐夫形容为"不懈保卫民主的勇士和顽强的反腐斗士"。