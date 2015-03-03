哈通社阿斯塔纳3月3日电，据BBC报道，加拿大一个教堂的人员称，该教堂一名牧师出访朝鲜作人道主义访问后至今未归。

60岁的牧师林铉洙（Hyeon Soo Lim，音译）于1月31日出访朝鲜，原计划在2月4日离开当地。 他所属的教堂表示，他此前曾多次到访过朝鲜，而这是他失去联络时间最长的一次。 加拿大当局官员称，他们已经联络林铉洙牧师的家人，并向他们提供咨询协助。 朝鲜国内对宗教活动有严格限制，当局不时会扣留到访的外国人，尤其是与宗教活动有关的人士。 通常情况下，美国公民被扣押的时间最长。 朝鲜的此类行动多被外界看作是用来换取国际对朝鲜政治上的妥协。 而对平壤来说政治重要性稍低的国家，公民会很快被平壤当局释放：一名澳大利亚传教士在2014年2月曾因在旅游景点留下基督教材料而被扣留，后被迅速遣返。 教堂人员起初怀疑，林铉洙牧师是否被朝鲜当局扣留隔离--朝鲜当局曾表示，对有可能接触到埃博拉病毒的访客会强制隔离21天。 "我们不想引起不必要的恐慌，只想确认他没事，"路透社引述多伦多韩光长老教会（Light Korean Presbyterian Church）发言人朴丽莎（Lisa Pak）说，"他不涉及政治；他只想帮助别人。" 朴丽莎说，林牧师在朝鲜帮助看管为长者和幼儿而设的基础设施。 加拿大在朝鲜没有外交公使，当局也不鼓励公民到访朝鲜。