哈通社阿斯塔纳3月3日电，据路透社报道，在中国军方证实前中央军委副主席郭伯雄的儿子郭正钢和其他13名军级以上军官被当局调查后的第二天，媒体报道郭伯雄自己也被调查。

路透社周二（3日）引述两个消息来源称，中国的前中央军委副主席郭伯雄因为贪腐问题已经被当局调查。 郭伯雄在2012年11月在中共十八大上同时卸任中央政治局委员和中央军委副主席职务之前，手中掌握极大的军权。 本周一，中国军网报道，中国军方权威部门证实，14名军级以上军官被调查，其中包括郭伯雄的儿子、浙江省军区副政委郭正钢。 周二，路透社引述一名与军方有关但不愿透露姓名的消息来源说：郭伯雄自己也陷于困境，正在被调查，宣布他儿子被立案调查，其实是对外透露关于他本人的一个信息。 路透社引述的第二个与军方有关的消息来源证实说，郭伯雄的确已经被调查，但是这名消息来源没有透露其它有关细节。 路透社说，中国军方对于郭伯雄被调查的新闻的询问目前不予置评。 实际上自去年上半年另一名前中央军委副主席徐才厚因严重贪腐被当局立案调查之后，外界就不断有传闻说，郭伯雄是习近平政府调查的"另一只军队大老虎"。 昨天在军网公布郭伯雄的儿子郭正钢被立案调查后，中共党报《人民日报》的微信公众账号发表题为"天上掉下个郭正钢，释放啥信号‘你懂的'"评论。 评论说，其实，今年1月15日，一向神秘、信息披露很少的军队，史无前例的主动披露了2014年查处的军级以上干部重大贪腐案件情况，共披露了16只军级"老虎"。 这其中既有原中央军委副主席徐才厚，也有和谷俊山前"腐"后继的原总后勤部副部长刘铮；既有大军区的将领，也有省级军区的将领；既有一线部队的将 领，也有多位军事院校的干部...... 评论最后说，2015年中国军队反腐在制度化上迈出了又一步，采取多项推进从严治军的强有力举措，因此"军队反腐，好戏还在后头"。