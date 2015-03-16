哈通社阿斯塔纳3月16日电，据BBC报道，在提克里特附近的一轮战事中，伊拉克前总统萨达姆•侯塞因之墓几乎被完全夷平。

美联社拍摄到的一段视频显示，位于小镇阿尔-阿志瓦（al-Awja）、曾经奢华无比的陵墓仅剩下曾经支撑屋顶的几根柱子。 伊拉克军队和伊朗所支持的什叶派武装正在力图将"伊斯兰国"（IS）武装赶出提克里特。 去年，当地的逊尼派居民称，他们已经将萨达姆的遗体移走，并将之转移到了一个不明地点。 随着周日提克里特北部和南部的战事加剧，伊拉克保安部队声称要在48小时内占领市中心，墓地也被攻占。 视频显示，位于城市南部的陵墓已经变成水泥乱石。 曾经覆盖陵墓的萨达姆画像现在换上了什叶派旗帜和武装领袖的画像，包括为什叶派武装做顾问的伊朗将军卡西姆•苏莱曼尼（Qassem Suleimani）。 美联社称，他们的记者队伍正在跟踪报道伊拉克武装，可能正受一些关于消息报道的限制影响。 "这里是其中一个受‘伊斯兰国'破坏最大的区域，因为萨达姆的墓地在这里，"武装部队队长雅瑟尔•努马（Yasser Nu'ma）说。 "‘伊斯兰国'武装给我们设了一堆埋伏，在周围埋好了炸弹。" 去年8月，"伊斯兰国"声称墓地已经完全被毁，但当地官员否认，指墓地只是被洗劫，受到轻微破坏。 来自提克里特的萨达姆•侯塞因在2003年被美军俘获，后来伊拉克一所法庭判处他反人类罪，在2006年以绞刑将其处决。