哈通社3月23日电，据中新网23日援引中国外交部网站消息，中国外交部长王毅23日在中国发展高层论坛午餐会发表演讲时表示，"一带一路"构想是中国向世界提供的公共产品，欢迎各国、国际组织、跨国公司、金融机构和非政府组织都能参与到具体的合作中来。

王毅表示，发展不平衡不是简单的经济问题，而是当今世界诸多矛盾热点的根源所在。我们主张，各国应真正树立起利益共同体意识，在共同发展中寻求各方利益的最大公约数。 正是秉持着这一理念，中国政府大力推动共建"一带一路"。"一带一路"既是对古代丝绸之路精神的传承发扬，又是有着巨大现实需求的合作构想，已经得到近60个国家的积极响应。"一带一路"以交通基础设施建设为重点和优先，契合亚欧大陆的实际需要。仅就亚洲而言，许多国家和地区的基础设施亟需升级改造，现有融资机构远远不能满足建设融资需求。有需求就意味着有机遇，潜力可以转化为动力。中国倡议成立亚洲基础设施投资银行，可以说是正当其时，深受各国欢迎。随着最近一些域外发达国家申请加入亚投行，亚投行的创始成员国将更具代表性和广泛性。 王毅表示，我们愿同各方一道建好亚投行，用好丝路基金，建设富有生机活力的多条经济走廊。这些措施的实施，必将从陆上和海上两个方向，产生广阔辐射效应，缩小地区发展差距，推动地区热点降温，加快区域一体化进程。"一带一路"构想是中国向世界提供的公共产品，欢迎各国、国际组织、跨国公司、金融机构和非政府组织都能参与到具体的合作中来。