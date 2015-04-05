哈通社阿斯塔纳4月5日电 据BBC报道，俄罗斯呼吁暂停由沙特领头的也门空袭，联合国安全理事会正在仔细考虑。

联全国安理会本月轮值主席、约旦常驻联合国代表迪娜•卡瓦尔（Dina Kawar）表示，成员国需要时间来"仔细考虑这个提议"。 4月4日，针对胡塞反政府武装组织的空袭已经持续到第11个夜晚。 国际红十字会呼吁停火24小时，以提供当地急需的医疗援助。 该组织表示，医疗和救援队伍必须进入由总统哈迪支持者控制的亚丁，否则将会有更多平民伤亡。 包括阿尔及利亚和巴基斯坦在内的多个国家正在采取行动，从也门撤走本国公民。 巴基斯坦将在周日（4月5日）派出飞机撤走170名公民，巴基斯坦则已经撤走了超过800人；此前，中国、苏丹、吉布提也会在星期日派出飞机撤侨。 周六，阿尔及利亚已经救出160名本国公民，以及其他一些北非平民。 "遍地尸骸" 该慈善组织报告了该地区激烈的战火冲突之后的惨况，指城中街道"遍地尸骸"，而送往医院和诊所的伤者"绵绵不绝"。 在过去两周，胡塞武装组织的形势取得重要进展，迫使总统哈迪从亚丁撤出，逃往郊外，也导致以沙特为首的阿拉伯联军展开空袭。 在过去几天，什叶派胡塞武装组织的坦克和武装汽车开进亚丁市中心，但由于总统支持者的坚守、沙特的空袭以及武器储备减少等原因，被阻截在总统府外。 周五（4月3日），俄罗斯向位于纽约的联合国安理会应急部门提交了一份决议草案，促请令空袭和轰炸采取"定期和强制性"的暂停，以让被战火围困的外国人能够撤离。 不过，该草案并未提及要胡塞武装组织停止作战。 草案还要求"迅速、安全和不受阻碍的人道主义援助进入该地区以保证有需要的人群得到帮助"。 周六（4月4日）的会议并没有达成实质性的协议，但卡瓦尔表示，她希望"我们到周一能够想到一些办法"。 "会有更多人死掉" 联合国人道主义首席官员瓦莱莉•阿莫斯（Valerie Amos）表示，在过去两个星期，也门的战事已经造成超过500人死亡，约1700人受伤。 国际红十字委员会（International Committee of the Red Cross）的中东行动首席官员罗伯特•马尔迪尼（Robert Mardini）说："我们的救援队伍和医护人员必须能被允许进入该国，并安全地到那些受影响最严重的地方施以援手。" "否则，说白了，就是会有更多人死掉。" 他还说："对于那些受伤的人来说，他们生还的机会就取决于几个小时内的事情，而不是几天。" 红十字会表示，他们目前有48吨的医疗物资，足以救治达3000名人员，只要一有相关指令就能出发。 英国驻联合国副大使彼得•威尔逊（Peter Wilson）对平民的伤亡表示遗憾，但同时称英国仍将继续支持由沙特领头、针对胡塞武装组织的军事行动。 胡塞武装组织则有前总统阿里•阿卜杜拉赫•萨拉赫的支持者武装支持--萨拉赫在之前的"阿拉伯之春"抗议中被赶下台。