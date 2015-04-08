哈通社阿斯塔纳4月8日电 据BBC报道，法国社会党参议员、图尔市前市长让•热尔曼因"中国集体婚礼"项目财务丑闻出庭受审之前，被发现在居所附近身亡。

当地警方初步调查结果显示，热尔曼"应系自杀身亡"。 67岁的热尔曼留下来一封"告别信"，并否认贪污指控。 他的死亡在法国政界引起震荡。 总统奥朗德对热尔曼的死表示悲痛。总理瓦尔斯表示他"失去了一位朋友"，并说热尔曼使图尔市的旅游业发生"巨大改变"。 受到指控 2006年，时任图尔市长的热尔曼为促进当地旅游业发展，提出了邀请中国年轻夫妇来图尔举行集体婚礼的创意。"中国集体婚礼"项目随后应运而生，并从2007年开始投入运作。 在"中国集体婚礼"项目运作首年，热尔曼曾表示这一项目能够为图尔市带来客观的收益，但是从2007年至2011年，热尔曼任命的项目主管--一名台湾籍韩姓女子开设的与此项目相关的私人公司却签下了95万欧元的合约。 因此，有人认为热尔曼徇私舞弊，于2011年匿名举报了此事。法国媒体也对此进行了报道，"中国集体婚礼"项目于是被迫停止。 当地司法机构随后对此事展开调查，并对包括热尔曼在内的有关人员提出了诉讼。 2014年，热尔曼在市镇选举中败选，离开了图尔市长的岗位。 "无法忍受" 热尔曼的死亡，使审判无法进行，法庭宣布暂停审判。 代理律师向法庭出示了热尔曼留下的遗书，警方不久后在热尔曼居所附近发现他的尸体。 热尔曼被控"同谋非法牟利和挪用公款"，他在遗书中写道：这些指控令人"无法忍受"，其背后有政治动机。 "我没有骗取图尔市一分钱"，也没有变得富有。我一直是在为我认为图尔市市民的最佳利益而工作。" "浪漫婚礼" "中国集体婚礼"项目从2007年开始投入运作，一直到2011年结束。数以百计的中国情侣参加了这一旅游婚礼项目。 热尔曼被控"同谋非法牟利和挪用公款"，但是他表示他对台湾籍韩姓女子的"谎言和操纵"一无所知，不过他承认由于没有发现这个骗局而犯了错误。