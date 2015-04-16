哈通社阿斯塔纳4月16日电 据BBC报道，俄罗斯总统普京说，乌克兰政府利用经济封锁来"切断"民间武装控制的乌克兰东部地区。

他在电视直播的一年一度民众电话答问中发出以上言论，这次电话答问有广大的俄罗斯观众观看。 他又强调"乌克兰境内没有俄罗斯军队"。莫斯科否认西方有关俄罗斯直接武装乌克兰民间武装的指责。 普京接着谈到他的政敌涅姆佐夫被杀案，他说下命令的人可能永远找不到。 知名的俄罗斯反对派领袖涅姆佐夫今年2月27日在克里姆林宫附近被枪杀。 五名来自车臣的嫌疑人被扣留。普京谴责这起谋杀案是"可耻的"。 周四普京与俄罗斯民众的年度直播电话答问已经是第十三次，答问时间长达四小时。 普京否认有关乌克兰总统波罗申科提议把民间武装控制的顿涅茨盆地拨归俄罗斯的报道。 当地武装拒绝基辅的统治，并且取得来自俄罗斯的人道援助。普京说："当地有许多问题，我们看不到目前的基辅当局有意恢复顿涅茨盆地的社会环境或者经济。" 他又说："我们看到的是顿涅茨盆地被完全封锁。人们会说现在的乌克兰当局亲手切断顿涅茨盆地。这就是问题和灾难所在。"