哈通社阿斯塔纳4月18日电 据BBC报道,一名捷克人近日在多瑙河西岸一块他认为不属于任何人的土地上宣布建立一个新的独立的国家。

这位名叫维特•杰德利卡（Vit Jedlicka）的捷克人宣称，塞尔维亚和克罗地亚之间的这块7平方公里的土地是无人土地，两个国家都没有宣称对其拥有主权。 他在这里建立了名为"利伯"（Liberland）的国家，该国目前已有7名公民。 杰德利卡是反对欧洲一体化的保守的捷克自由公民党成员。他自称是"利伯"国总统，并在捷克媒体上大肆宣扬，声称自己已经得到捷克各派政治力量的认可。 捷克TN新闻网站称，并不清楚"利伯"建国行动是否仅仅是作秀。但是这家媒体注意到，这些活动人士已经在他们的"国土"上升起了"国旗"。 除了"国旗"之外，"利伯"国还有自己的国家宣言：共生共存。他们也在网站上刊登广告，邀请人们申请成为该国公民。但是有条件：共产主义者、纳粹及其他极端分子禁止加入。 据发起者称，他们的目标是建立一个没有不必要的限制和税收的国度。 杰德利卡说，到目前为止，已经有数百人申请成为"利伯"国公民。