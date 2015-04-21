哈通社阿斯塔纳4月2日电 据中新社消息，银联国际与哈萨克商业银行(以下简称"哈商银行")20在上海宣布深化合作，全面开通该银行旗下商户受理银联卡(卡号以62开头)，并在年内实现其所有ATM和商户受理银联芯片卡，为银联卡用户提供更便利、安全的跨境支付服务，助力"一带一路"战略实施。

哈商银行是哈第一大商业银行，拥有最大的受理网络。此前，银联国际与哈商银行合作，开通了其所有ATM和半数商户受理银联卡。此次双方达成深化合作协议，主要包括三方面：尽快开通所有商户受理银联卡；推动受理终端芯片化改造；开展银联卡发卡合作。 银联国际表示，随着"一带一路"战略的推进，中哈两国经贸和人员往来日益紧密，金融合作空间也更加广阔。 目前，哈萨克斯坦近七成ATM和逾五成商户受理银联卡，这些网点广泛分布于阿斯塔纳、阿拉木图等主要城市的机场、火车站、酒店、超市等。 据了解，在"一带一路"沿线众多国家和地区，银联卡的使用已越来越方便。其中，蒙古国几乎所有POS和ATM都受理银联卡；巴基斯坦七成ATM和近九成POS可受理；东盟10国均开通了银联卡业务，新加坡几乎所有ATM和超七成商户都受理银联卡，马来西亚、泰国、菲律宾、越南的ATM覆盖率也达到九成；阿塞拜疆、土耳其等国家的银联卡使用范围也在不断扩大。