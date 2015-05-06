哈通社阿斯塔纳5月6日电 据BBC报道，美国政府将提供总数2000万美元（约合1300万英镑）的奖金，以换取他们所指的四名"伊斯兰国"（IS）武装组织头目的信息。

美方列出的四名被悬赏通辑的人分别是阿布德•拉曼•穆斯塔法•夸杜利（Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli）、阿布•穆罕默德•阿德纳尼（Abu Mohammed al-Adnani）、塔克汗•塔尤穆拉佐维奇•巴提拉什维利（Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili）和塔里奇•本－塔哈•本•法利尔•奥尼•哈兹（Tariq Bin-al-Tahar Bin al Falih al-'Awni al-Harzi）。 他们被列入了美国"正义赏金项目"（Rewards for Justice Program）里的一份嫌疑人通辑名单。 周二（5月5日），"伊斯兰国"承认策动美国得克萨斯州的枪手袭击。 该组织表示，"伊斯兰王国的两名战士"袭击了在达拉斯近郊加兰市一个会议中心举行的"真主使者穆罕默德"漫画展。 扎瓦希里位列头名 美国国务院指，名单中的夸杜利最初先在伊拉克加入了"基地"组织，现在是"伊斯兰国"的高层人物；美国搜捕他的悬赏达700万美元。 对于阿德纳尼和巴提拉什维利则各悬赏500万美元产，哈兹则悬赏300万。 美国指阿德纳尼是IS的官方发言人，巴提拉什维利是叙利亚北部的战场指挥官，而哈兹则是该组织自杀性炸弹袭击者的首领。 "伊斯兰国"攻占了叙利亚东部和伊拉克北部的大片领土，宣称这些区域是伊斯兰王国的领地，并对当地居民强行施以严厉的穆斯林法规统治。 美国国务院表示，该组织系统性地侵犯人权，包括大规模处决，还有强奸和杀害儿童。 在"正义赏金项目"中被悬赏最高的是艾曼•扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri），他在奥萨马•本•拉登（Osama Bin Laden）死后不久的2011年6月被任命为"基地"组织首领。 而对"伊斯兰国"头号首领的阿卜•巴喀尔•巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi），美国政府则悬赏1000万美元。 周二，"伊斯兰国"电台的一个节目表示，在加兰市的漫画展被描述为是"塑造真主使者穆罕默德的负面形象"。 该比赛承诺给"真主使者穆罕默德"漫画的优胜者送出1万美元（合约6600英镑），而描绘穆罕默德的画像对很多穆斯林来说是侮辱性的行为。 周日的展览中，两名枪手在会场外开枪，后来被一名警员击毙。 美方官员后来表示，他们对于该组织是否直接与袭击有关仍存在疑问。