哈通社阿斯塔纳5月19日电 据BBC报道，据调查听证会获悉，一名在英国家中突然死亡的俄罗斯富商"可能是被毒杀的"。

2012年11月10日晚，44岁的亚历山大•佩雷皮里希尼（Alexander Perepilichnyy）在距离萨里郡韦布里奇住家附近不远的一条路上突然倒地死亡。 萨里郡警方当时对其死因进行了调查，认为事件没有可疑之处。 然而，据最新的毒性检测结果显示，佩雷皮里希尼可能是被一种罕见的毒药所毒杀。 BBC国际事务记者里查德•加尔平（Richard Galpin）表示，佩雷皮里希尼此前曾对他在伦敦的同事表示，他受到了死亡威胁， 记者补充说，佩雷皮里希尼曾将一些敏感文件交给伦敦的同事，以及瑞士检方。 这些文件指控俄罗斯官员和黑手党通过税务欺诈手段，从俄罗斯国库盗窃了2.4亿美元（1.47亿英镑）。 英国当局对佩雷皮里希尼死因的全面调查早些时候就应开始，但由于发现新的毒性检测结果而推迟。

有关的毒性检测结果认为，佩雷皮里希尼的死可能与被称为断肠草的剧毒植物钩吻（Gelsemium elegans）有关。 当局将展开进一步的检测，以确定佩雷皮里希尼的体内是否有钩吻残留物。