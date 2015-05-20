哈通社阿斯塔纳5月20日电 据BBC报道，乌克兰总统波罗申科对BBC表示，乌克兰现在正与俄罗斯"交战"，乌克兰人应当做好准备应对俄罗斯的进攻。

乌克兰总统波罗申科在接受 BBC 记者费格尔•基恩（Fergal Keane）专访时说，他不信任俄罗斯总统普京。 然而，波罗申科同时表示，他别无选择，只能与普京磋商。 俄罗斯否认了西方国家称其向乌克兰东部派遣部队和装甲车的指责。 联合国说，自乌克兰东部2014年4月爆发冲突以来，至少已有6,000人丧生。 亲俄武装在乌东部取得了相当的进展，包括最近夺取了东部的铁路枢纽杰巴利采沃。但这些亲俄武装否认他们得到了莫斯科的支持。 上周六，乌克兰称逮捕两名在该国活动的俄罗斯特种兵。俄罗斯在乌东部的角色再次被人提起。 在一段录像片段中，被捕男子证实他们是俄罗斯现役士兵，但莫斯科当局说，这两人被捕时已不再受雇于国家。 乌克兰总统波罗申科说，"我想明确向你表示，这场战争并非是在与俄罗斯支持的分裂武装在打，而是与俄罗斯的战争"。 俄罗斯否认了西方国家称其向乌克兰东部派遣部队和装甲车的指责 他说，"事实是，我们抓到了俄罗斯现役特种兵士兵，这就是强有力的证据"。 当被问及是否担心俄罗斯在夏天发动攻势时，波罗申科表示，"我不担心任何事。我相信他们正在准备进攻，我认为我们应当准备好，不给他们任何挑衅的机会"。 他表示，如果俄罗斯发动进攻，"那将完全是他们的责任"。 波罗申科补充说，尽管他不信任普京总统，但别无他法，只能给外交努力一个机会。 周二，北约秘书长斯托尔滕贝格呼吁俄罗斯停止在靠近乌克兰边界举行的军事演习，并敦促俄军在军事活动方面更加透明。 乌克兰停火协议于今年2月在明斯克签署，但从那之后，乌东部的激战仍在持续。上周，乌克兰总统波罗申科表示，自停火协议实施以来，至少有83名乌克兰政府军士兵丧生。