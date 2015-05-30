哈通社阿斯塔纳5月30日电 据BBC报道，国际足联主席（FIFA）布拉特谴责他所谓欧盟官员针对国际足联的"仇恨运动"。

尽管欧洲足联主席普拉蒂尼（右）曾经呼吁布拉特下台，对方当选连任后还是做出祝贺 布拉特还表示，他对数名国际足联官员在美国反腐行动中被捕后美国检察官的评论感到"震惊"。 79岁的瑞士人布拉特周五（5月29日）在苏黎世举行的国际足联代表大会上成功当选连任该机构主席，赢得第5个四年任期。 欧洲足球管理机构欧洲足联主席普拉蒂尼在大会投票前曾经呼吁布拉特下台。 布拉特在第一轮投票中获得133票支持，虽然远多于他的对手约旦阿里•本•侯赛因王子的73票，但由于没有达到140票，不得不进行第二轮投票。 阿里•本•侯赛因王子却宣布退出选举。 警察周三（5月27日）突袭了苏黎世湖畔的一座豪华酒店，以涉嫌受贿等项罪名逮捕7名国际足联高级官员。 与此同时，瑞士当局另外针对2018年世界杯主办权授予俄罗斯和2022年世界杯主办权授予卡塔尔进行调查。 美国总检察长林奇本周早些时候表示，涉嫌犯罪的国际足联官员们"为自己的利益、使自己富有而腐化全球足球产业"。 布拉特周六（5月30日）对此表示震惊之前，美国税务官员韦伯对《纽约时报》表示，他对另一轮起诉相当有信心。 但是布拉特在定于同一天播出的瑞士RTS电视台的采访中表示，本周的逮捕行动是干扰自己当选连任国际足联主席的举动。 "我不确定，但是看起来不好"，布拉特说。 他注意到，美国在2022年世界杯主办权争夺中败给了卡塔尔，而另一个国际足联主要批评者英格兰则在2018年世界杯主办权争夺中败给了俄罗斯。 与此同时，此次选举中布拉特的最大对手来自约旦，而美国是约旦最大的赞助者。 布拉特拥有亚非国家的广泛支持。他的当选连任受到下届世界杯主办国俄国的欢迎。