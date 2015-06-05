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    10:22, 05 六月 2015 | GMT +6

    来自中国归国哈侨学子荣获全优学生&#34;金质奖状&#34;荣誉

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    哈通社阿斯塔纳6月4日电 归国哈侨学子松哈尔•玛德尼叶特克兹成为了阿克莫拉州阔彦德中学首位全优学生"金质奖状"获得者。

    随着又一个学年的结束，完成了11年学业的阔彦德中学毕业生们带着不舍与母校告别，开始迎接最终的考验--2015年全国统一高考。在这场考验中，阔彦德中学毕业学子松哈尔•玛德尼叶特克兹没有令家人和恩师们失望，以优异的成绩成为了这所中学首位全优学生"金质奖状"的获得者。 松哈尔1996年11月10日出生于中国，自幼勤奋好学，学习成绩一直名列前茅，还曾参加多项竞赛并获得优异成绩。在突厥斯坦市举行的全国亚萨维奥林匹克竞赛中，她以第三名的成绩获得了霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学的奖学金。 获得了全优学生"金质奖状"的松哈尔向记者表示，她十分感激母校和恩师们对她11年来孜孜不倦的栽培，她能取得今天的成绩，都是恩师们辛勤教育的结果。 据悉，今年参加2015年全国统一高考的多数阔彦德中学毕业生都取得了优异的成绩。 全优学生"金质奖状"是授予在1-11年级的学习生涯中，均取得全优成绩学子的荣誉奖励。（编译：塔尔）

    标签:
    阿克莫拉州 教育 归国哈侨 黄金储备
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