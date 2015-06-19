哈通社阿斯塔纳6月19日电 据环球网消息，由环球网、中国人民大学重阳金融研究院、义乌市人民政府举办的丝绸之路经济带城市国际论坛于2015年6月18日至19日在义乌举办。论坛主题为"贸易畅通、共建繁荣"。包括斯洛文尼亚前总统图尔克、西班牙前首相萨帕特罗在内的多位国际重量级政要、外交使节、城市代表、专家学者、商界人士出席本次论坛。

18日下午，环球时报社总编辑胡锡进主持了"高级外交官共话‘一带一路'"主旨论坛，前中东特使吴思科，前驻伊朗大使华黎明，白俄罗斯、阿根廷、尼泊尔等多国驻华大使共同畅谈"一带一路"及贸易政策沟通问题。 哈萨克斯坦驻华使馆参赞萨吾列•努尔哈利耶娃(Nurgaliyeva Saule)认为，"一带一路"的主题在全球引起很大的轰动，而且在地域和经济方面有很多的讨论。哈萨克斯坦保持着与中国非常友好的关系，每一年的对话都在开拓一些新的领域，哈萨克斯坦希望进一步拉近与中国的关系，同中国的合作迈进新的台阶。 努尔哈利耶娃称，通过工业的发展来推动贸易的发展，从而在基础设施上面进一步增加哈萨克斯坦与中国的合作。 努尔哈利耶娃表示，习近平主席提出丝绸之路经济带的理念，各个国家积极地参与这个项目。建立丝绸之路经济带能够改变目前的经济现状，以新的方式整合该区域的政治和经济资源，哈萨克斯坦相信丝绸之路会是一个非常有效的政治和思路的创新，并给各国的经济带来很多益处。"一带一路"的计划能够实现该区域基础设施资源的开发还有金融、文化以及其他领域的融合。 努尔哈利耶娃认为，欧亚经济联盟对于丝绸之路经济带的建设带来很多推进作用，企业也能够从中获得很多益处，哈萨克斯坦可以通过"一带一路"计划了解到丝绸之路沿线地区目前的一些现状。怎样来推动，同时在地区内不会相互竞争，怎么样创造有利的环境，推到一个更加有文化的水平，这些都需要进行研究;怎么样推动经济和贸易的发展，如何来推动社会福利，还有提高沿线区域民众的生活质量，这些问题也都要解决。而对未来的发展计划更是需要建立一条清晰的路线图。 努尔哈利耶娃指出，加强基础设施的建设非常重要，哈萨克斯坦作为中国通向欧盟的经济走廊，能够借助"一带一路"计划带来进一步的发展，从而实现贸易的便利化。所有政府都希望丝绸之路能够考虑未来的投资项目。同时也都认为该计划能够加快地区经济发展的速度。WTO的贸易便利化协议的实施将会推动海关以及其他的行政程序的便利化和简化，能够减少区域之间货物运输的时间和成本，同时能够建立一个非常开放和公平的贸易环境。沿线各国的海关也必须积极的利用现代的技术，从而加快过境的管理的程序。哈萨克斯坦愿意为对外贸易的参与者建立了一个走廊，也将会纳入很多的措施来提升哈萨克斯坦海关的合作，保持一个初步信息的交流。