哈通社阿斯塔纳6月23日电 据khabar.kz.网站消息，"哈萨克斯坦文化周"活动日前在土耳其安卡拉市举行，活动旨在进一步加深两国文化和人文领域的合作。安卡拉市凯奇欧然区区长穆斯塔法、突厥文化国际组织秘书长对山•哈塞伊诺夫、阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫、安卡拉市社会各界人士以及旅居土耳其的哈萨克侨胞代表出席活动。

活动期间，凯奇欧然区中心地带搭起许多哈萨克毡房，哈萨克族刺绣、手工艺品成为了文化周一道亮丽的风景线，由哈萨克斯坦各地妇女自行设计生产的民族服饰、哈萨克刺绣手工艺品吸引众多来宾目光，成为了此次活动游客驻足最多的地点，被译成土耳其文的哈萨克斯坦作家各类文学作品也备受客人青睐，阿拉木图州歌舞团演员还为各界来宾演出了精彩的文艺节目。

阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫向来宾介绍了阿拉木图州的基本情况和旅游产业发展状况。他认为阿拉木图州与安卡拉市已经建立起了良好的合作关系，两地在游客互送、资源推广、交流合作等方面将有更多的进展。他希望以此次文化周为契机，进一步加深两地的旅游合作和文化交流，让更多的土耳其游客了解哈萨克斯坦，了解阿拉木图州，也希望有更多的阿拉木图州游客来安卡拉观光旅游。（编译：元珍）