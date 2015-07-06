哈通社阿斯塔纳7月6日电 据BBC报道，美国国务卿克里发表谈话说，如果伊朗做出必要的"艰难选择"，在本星期达成协议是可能的。否则，美国将退出谈判。

伊朗外交部长扎里夫星期一（7月6日）发表谈话说，伊朗和六大国有关伊朗核计划所进行的谈判仍然存在着分歧。 扎里夫在维也纳对记者们说，情况仍不明朗，一些分歧仍然存在，"我们正在努力尝试"。 包括美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国在内的世界六大国正在同伊朗举行谈判，希望以放松对伊朗的制裁换取伊朗接受对自己发展核计划的限制。 国际间担心伊朗正在努力试图获得制造原子弹的能力，但是伊朗坚持自己的核计划只是为了和平利用核能的目的。 时间紧迫 谈判代表未能在先前确定的6月30日最后期限前达成协议，随后又把这个期限推迟到了7月7日。 一位伊朗官员向媒体透露，谈判可能会继续推迟，直到7月9日。 但是克里表示，谈判代表仍然希望遵守星期二（7月7日）的最后期限。 为了让协议得到美国国会的快速审议，奥巴马政府必须在7月9日之前把协议递交给国会。 克里和扎里夫曾在在星期日举行了一系列的会谈，试图消除分歧，会谈内容据信包括如何解除联合国对伊朗的制裁，以及允许伊朗所进行的核能研发范围。