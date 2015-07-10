哈通社阿斯塔纳7月10日电 据国际在线消息，中国国家主席习近平目前正在俄罗斯城市乌法出席金砖国家领导人第七次会晤和上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。作为一名哈萨克斯坦留学生，中国石油大学国际经济与贸易专业的玛丽卡十分关注相关的新闻。她认为，"一带一路"的发展和哈中关系的全面提升给她和其他哈萨克斯坦留学生带来了巨大的机会。

玛丽卡来北京快5年了，现在她是中国石油大学留学生会主席，这也是哈萨克斯坦留学生比较集中的学校之一。她说，自己从小就特别想来北京留学，今天梦想实现了，因此会努力学习，她的专业是国际贸易，因此关注国际新闻，对于习近平主席此次出席乌法的"双峰会"更是特别注意。 玛丽卡说，这几年来，金砖国家的发展越来越快，哈萨克斯坦还不是金砖国家的成员国，但是哈萨克斯坦位于中国与俄罗斯之间，相信中俄这两大金砖国家的合作发展，一定可以给哈萨克斯坦带来积极的影响。另一方面，哈萨克斯坦是上海合作组织的成员国，上合组织在促进并深化成员国之间睦邻互信与友好关系、巩固地区安全和稳定、促进联合发展方面发挥了积极作用。 玛丽卡表示，"一带一路"是今年最火的词，英文和俄文新闻里都有关于"一带一路"的新闻，并且特别多，可以说"一带一路"的战略对哈萨克斯坦的影响是巨大的，现在来中国的哈萨克斯坦人越来越多了，而且中国去哈萨克斯坦的人也越来越多了，这就是一个很明显的变化，而且近几年哈萨克斯坦同中国合作的项目也越来越多，双边贸易的范围也广多了，哈中之间有好多新建的铁路和石油管道，这些都跟"一带一路"战略有关。 玛丽卡说，随着哈中关系的发展，两国人民之间的友谊也越来越深厚，她在中国生活得很开心，也许毕业后会留在中国，这里有很多朋友，生活也很舒服，发展很快并且有很多机会。现在在中国有一万名哈萨克斯坦留学生，以后会有更多的哈萨克斯坦学生来中国学习和发展，也会有更多的中国学生去哈萨克斯坦，哈中之间的联系会越来越紧密。