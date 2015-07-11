哈通社阿斯塔纳7月11日电 据BBC报道，格林尼治标准时间7月10日17时28分（北京时间11 日0时28分），由三颗高分辨率卫星组成的"北京二号"遥感卫星星座（DMC3）在印度孟加拉湾的斯里赫里戈达岛搭乘印度太空研究机构的极地轨道运载火箭（PSLV）发射升空，并顺利进入预定轨道。这一星座是中国政府核准的第一个民用商业遥感卫星项目，已纳入中国国家民用空间基础设施规划。

参与合作设计制造三颗DMC-3型卫星的萨里卫星科技有限公司（SSTL）表示，卫星被中国的二十一世纪空间技术有限公司（21AT）租用七年，并将用于中国各地包括环保监控在内的遥感勘测任务。 星座系统是英中卫星技术合作的最新成果，得到了两国政府高度重视和支持，合作协议于2011年在两国政府总理和首相共同见证下在伦敦签约。 英中合作 SSTL董事长斯维汀爵士（Sir Martin Sweetin）说，SSTL与21AT的合作历史已经长达16年，并早在2005年就帮助设计和制造了"北京一号"遥感卫星。 这次由三颗卫星组成的DMC3星座所发回的数据可以在土地利用、地质调查、流域水资源调查、洪涝灾害、冬小麦播种面积监测、森林类型识别、城市规划监测和考古等方面得以广泛应用。 此前的"北京一号"在2008北京奥运会之前的基建项目勘测以及同年的汶川大地震救灾活动中都大显身手。 斯维汀爵士还介绍说："卫星图片用途很多，比如说21AT现在的一个项目就是通过卫星图片勘测人们在中国的哪些地方倾倒垃圾，以便保障环保工作能及时完成。" SSTL是位于伦敦西南远郊的萨里郡的隶属于萨里大学的萨里宇航中心一部分，有着长期为英国和欧洲宇航航天事业开发卫星和技术的历史。