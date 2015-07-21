哈通社阿斯塔纳7月21日电 据BBC报道，根据韩国道路交通公社的数据显示，在济州岛获得驾照的中国人士，已从2010年的68人成长至去年的991人。事实上，不仅在济州岛，在韩国境内取得驾照的中国人，已从4年前的7,823人暴增至去年的2万5,200人，增幅近3倍。

韩国自2011年6月起解除了外国人在国内取得驾照的限制，只要经过13小时的驾驶训练，并通过笔试后，即可在当地取得驾照。当下，许多韩国的驾训班在授课时，已备有汉语文字翻译，笔试也以包括中文在内的10种外语同步进行，增加外籍人士的考照便利。 吸引中国人远赴韩国考照的原因，是低廉的手续费与较短的取得时间。中国人在国内考照，需支付4,000至5,000左右人民币的金额。但在韩国的价格却只要45万韩元(折合2,500元人民币)，费用仅为中国的一半。 此外，在韩国只要等待一周左右即可取得，相较近来发照日渐严格的中国，时间达6个月到1年要来得短。越来越多的中国观光客干脆赴韩考照后，再返乡更换。 尤其在最受中国观光客青睐的济州岛，已出现协助接洽考照的中介业者，旅行社推出考照与观光的套装行程。驾训班为迎接中国客人，也增聘通晓中文的人员协助驾驶课程进行，中国观光客赴韩考照俨然成为新商机。 为抑止这样的趋势，中国政府曾要求韩方将中国人的考照资格限制在取得居留90天以上在韩签证者，禁止短期滞留人士考照。 但韩联社引述韩国警方回应称，韩国法令上并无限制应试者资格之规定；亦即，无法强制阻止中国民众赴韩考照。但已有专家担心，如此可能会对韩国驾照本身的信赖度产生负面影响，韩国政府有必要对过于简单的驾照考试制度予以重整。 对中国开放驾照特例引发反对 另一方面，为活化济州岛经济发展，自去年起，韩国政府研拟让包括中国在内的外籍人士只要持原来在国内考取的驾照，就能在济州全境租车驾驶的特例制度。 中国由于未参与缔结1949年日内瓦驾照公约，至今仍无法获发国际驾照，因此，中国所持有的本地驾照，在韩国不被承认，同样情况也发生在未加入公约的台湾身上。 因为济州岛上的外国旅客绝大多数为中国人，这项特例措施被认为是为中国而开放。 据统计，济州岛的中国观光客已从2010年的40万激增到去年的290万。韩国政府认为，提高日益增加的自由行旅客的交通方便将能刺激消费，同时，此举也能促进济州岛内的租车服务生意成长。 但这计划却引发济州岛当地人士与韩国许多韩国朝野议员的反对。事实上，济州岛的租车驾驶事故从2010年的233件，逐年成长到393件，5年间已造成逾2,000死伤。 反对者认为，在外国旅客未能熟悉与适应异国的驾驶环境与规则，以及中国普遍的驾驶素质还未能提升的情况下，此举可能会使意外案例上升，让济州岛的交通安全陷入恶化。另外，提升驾驶前教育、交通号志与建立健全的保险与求偿制度等也是该解决的问题。 该特别条例在去年底在国务会议上通过，并提交至国会审理，但却在巨大反对声浪中被删除。 尽管有国会议员认为，现行还有许多比中国的车祸致死率更高的国家，如此决定并不公平，因而再度提出促进两国间承认驾照效力的修正案，但在未能充分说服反对者与建立配套措施的当下，特例要通过，仍相当困难。