哈通社阿斯塔纳7月23日电 据BBC报道，英国伯明翰大学据信发现了全世界最古老的《古兰经》手抄残页，至少有1370年的历史。

这份《古兰经》的手稿写在羊皮上 这几页手稿和一些中东书籍和文件放在一起，已经由伯明翰大学图书馆保存了大约100年时间。 一位名叫费代利（Alba Fedeli）的博士生仔细察看了这些手稿，决定拿去做放射性碳断代鉴定，结果令人吃惊。 英国牛津大学科学家所做的鉴定发现，这些写在羊皮上的手稿属于现存最古老的《古兰经》之列。 鉴定结果显示，这些手稿产生于公元568和645年之间。 伯明翰大学基督教与伊斯兰教教授托马斯（David Thomas）说，根据穆斯林的传统，先知穆罕默德在公元610和632年之间提出了构成《古兰经》的信条，他本人在公元632年去世。 "认识先知" 托马斯教授说，书写这份手稿的人很可能认识先知穆罕默德。 "他可能见过先知，聆听过他的祈祷。他可能同先知有个人交往。" 专家指出，放射性碳断代鉴定一般都会得出一个可能的年代范围，因此一些目前由公共机构和个人收藏的《古兰经》文稿存在着年代重叠的现象，这也使得断定哪份手稿最古老出现困难。 但是，伯明翰大学发现的这个不晚于公元645的手稿应属最古老的之列。 托马斯教授说，《古兰经》的手稿会写在羊皮、石头、棕榈叶和骆驼的锁骨上，而最后成书的版本完成于公元650。 他相信，最新发现的这个羊皮手稿不会晚于先知穆罕默德去世20年之后。