哈通社北京7月30日电 中国外交部发布消息称，中国国家主席习近平29日与土耳其总统埃尔多安举行会谈时表示，中方愿将"一带一路"倡议同土耳其发展战略对接，实现共同合作、共同发展。

土耳其总统埃尔多安于7月29日至30日对中国进行国事访问。习近平在人民大会堂东门外广场为埃尔多安举行欢迎仪式。埃尔多安前往天安门广场向人民英雄纪念碑敬献花圈。

习近平指出，中土两国都面临实现民族复兴的历史机遇。中土合作前景广阔，大有可为。双方应当推进各领域合作，这将造福于两国人民，也有利于世界的和平与发展。 他表示，中方愿将"一带一路"倡议同土方发展战略对接，实现共同合作、共同发展、共同繁荣。双方要落实好中土经贸合作中长期发展规划，加强在经贸、投资、金融、基础设施、旅游、人文、地方等领域的合作。 中国国家主席强调，中方愿在联合国、二十国集团、国际货币基金组织框架内就全球经济治理、气候变化等重大议题同土方加强合作，维护中土两国以及广大发展中国家共同利益。 土耳其总统埃尔多安表示，土耳其政府一直从战略高度看待同中国的关系，坚定致力于推动土中战略合作关系取得更大发展。在我们即将迎来土中建交45周年之际，土方愿同中方共同努力，深化经贸、投资、科技、产业、基础设施等各领域合作。