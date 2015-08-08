哈通社阿斯塔纳8月8日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统8日上午出席祖国之光党政治协商会议并发表讲话。纳扎尔巴耶夫指出，要充分发挥各类监督机制在实现"光明大道"经济计划中的重要职能。

纳扎尔巴耶夫说："我们及时制定了‘光明大道'经济计划和其他一些重大发展战略，要让这些发展战略为民所知、为民所用。受经济疲弱及大宗商品价格下跌等因素影响，目前出口企业面临利润下滑困境，大型企业开始出现职工下岗，我们非常重视和关心下岗人员生活和再就业问题，明确要求各级政府采取积极措施，切实保障下岗职工的基本生活，大力做好再就业工作。因此，必须进一步采取强有力的措施，切实做好依靠‘光明大道'经济计划实现下岗人员再就业工作。这是摆在各级政府面前的重要任务。国家财政已为‘光明大道'计划下拨巨额资金，道路、学校、住房、医院建设已在全国各地全面展开，必可为下岗人员提供大量的就业机会。"

纳扎尔巴耶夫要求祖国之光党全体党员，要从维护稳定团结大局出发，增强紧迫感和责任感，积极主动采取措施，做好下岗人员再就业工作，为民众谋福祉。同时还要求做好群众工作，以防范一切可能发生的各种风险，为实现国家各大战略任务的顺利完成创造良好的社会环境。（编译：金桥）