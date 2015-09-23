哈通社阿斯塔纳9月23日电 中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山22日在北京会见参加"一带一路"媒体合作论坛的各国媒体代表。哈萨克国际通讯社社长达吾然•迪亚洛夫参加会见。

刘云山说，中国国家主席习近平倡议的"一带一路"建设，与和平发展的时代主题相契合，与中国改革开放的进步大势相一致，与构建人类命运共同体的现实需要相适应。"一带一路"是互联互通、合作共赢之路，也是和平之路、发展之路，不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱，给世界带来的是机遇，给各国人民带来的是福祉。

刘云山说，媒体是沟通民心的桥梁，希望各国媒体包括新媒体，发扬丝路精神，发挥自身优势，加强人员往来、深化业务合作，促进新闻信息共享，多做增进了解和互信的工作，为"一带一路"建设发出更多好声音，注入更多正能量。 迪亚洛夫在讲话中表示，习近平主席提出的"一带一路"倡议，与纳扎尔巴耶夫总统提出的"光明大道"经济计划相呼应、相结合，形成了良好的对接，并且在全球经济形势严峻复杂的当下，为两国合作和发展创造了新的机遇和契机。 "一带一路"建设将使沿线国家受益，哈通社愿进一步加强与各国之间媒体交流与合作。 "一带一路"媒体合作论坛由人民日报社主办，共有60个国家和国际组织的120余家外国媒体机构代表参加。