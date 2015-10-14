哈通社北京10月14日电 当地时间10月14日上午，亚洲政党丝绸之路专题会议举行"笔尖下的丝路"媒体论坛暨专题吹风会，哈萨克国际通讯社社长达吾然•迪亚洛夫出席并致辞。

迪亚洛夫表示，随着历史的发展，世界经济的重心正在向着拥有全球三分之二人口、幅员辽阔的亚洲大陆，充满活力的亚洲经济为世界经济的持续发展作出了不可磨灭的贡献。而在亚洲国家中，中国的经济发展又具有举足轻重的地位。中国国家主席习近平提出的"一带一路"倡议，同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出的"光明大道"经济计划相互对接，对哈中两国乃至整个"丝绸之路经济带"都将起到重要的作用。 中国中联部部长助理丁孝文在论坛上致辞说，"笔尖下的丝路"媒体论坛是亚洲政党丝绸之路专题会议的重要组成部分。分论坛的名称叫"笔尖下的丝路"，就是希望各位媒体朋友积极用好手中的笔，积极客观报道"一带一路"，通过报道增进国际社会特别是沿线国家的民众对"一带一路"建设的理解和支持。 印度尼西亚安塔拉通讯社国内部主任拉赫蒙•纳苏山、土耳其中国经济合作中心主席阿德南•阿克弗拉特分别致辞。 在论坛的"丝路政策进行时"和"丝路发展共繁荣"专题吹风会上，来自国家发改委、商务部、国家开发银行、中国国际工程咨询公司、中兴公司、中国和平发展基金会、中国扶贫基金会等有关单位负责人从政策、企业和民生层面阐释了"一带一路"建设有关情况。 来自"一带一路"沿线20多个国家的主流媒体、驻北京媒体，以及有关工商界代表100多人参加了上述活动。 "笔尖下的丝路"媒体论坛还将在16日举行"笔尖下的丝路--媒体的角色与作为"对话会，参会者还将赴有关媒体和企业考察，并体验有关丝路文化活动。 亚洲政党丝绸之路专题会议将于10月14日-16日在北京举行。