哈通社阿斯塔纳10月22日电 据参考消息网援引外媒报道，据悉，塔吉克斯坦首都杜尚别已经邀请中国的特变电工股份有限公司（TBEA）参与建设赛昆——塔吉克斯坦独立以来建造的首个新城，这座新城市将建立在14000公顷的沙漠上，靠近塔吉克斯坦第二大城市、位于索格特州（在塔吉克斯坦北部）的苦盏。

据日本外交学者网站10月20日报道，这座新城将拥有19个居民区，17个学校，31个幼儿园，40个体育中心，140个购物和服务中心，一个运输站和其他社会设施。据说，这个城市不久后将为大约25万人提供住房和就业，从而帮助减少在海外工作的塔吉克斯坦公民数量，并让该国不再那么依赖汇款来作为增长引擎。

报道称，TBEA是中国主要的变压器、电线电缆、高压电子铝箔和太阳能设备的生产商，它对于建造高楼、旅馆、学校、运动设施和其他社会设施有着丰富经验。塔吉克斯坦方面还要求TBEA考虑在索格特地区从事一些能源项目。

这本身是一件大事，但由于上月宣布了一个类似的项目，它获得了更多关注。霍瓦尔通讯社报道说，在不久的将来，苦盏将开始建造一个大型住宅区，叫做"中国城"，这将是塔吉克斯坦首个由外国建筑企业帮助建设的项目。这个项目由一家中国国营建筑企业承接，塔吉克斯坦国家和地方当局将提供支持。该项目包括15座高楼，以容纳1200个家庭。该项目还包括一些学校和许多社会设施，预计建设工作最多将花费5年时间。

报道称，根据一项双边协议，该建筑企业将为原居住在该项目地址上的居民提供住房。但当地人担心，大量中国人将会移居到这里，使这里成为名符其实的"中国城"。迄今为止，中国工人的存在还没有在塔吉克斯坦引发多少关切。一些人估计，中国工人的数量在7000到1万之间，比临近国家内中国工人的数量要少。危机研究组织的一份报告说，尽管当地人表示了不安，但这个问题还没有引发哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦国内出现的那种忧虑。

报道说，然而，随着北京为实施它的"一带一路"战略而向西看，这种情况可能迅速变化。"一带一路"战略旨在加强欧亚国家之间的联系，并出口中国的过剩产能。塔吉克斯坦缺乏自然资源，但它有着战略重要性，因为它同阿富汗接壤。此外，欧亚新闻网说，吉尔吉斯斯坦加入俄罗斯领导的欧亚经济联盟后，现在中国投资者开始厌倦吉尔吉斯斯坦国内长期的不确定性，塔吉克斯坦对北京来说正在变得更有吸引力。索格特地区则有着特别的魅力。

国立澳大利亚大学的研究员克里斯琴•布勒埃说："苦盏是米兰。塔吉克斯坦的其他地方是西西里。在苦盏，你可以找到可靠和专业的商业伙伴。当地有一个老的工业和经济基地。民众受过良好教育，有技能，见多识广。苦盏附近人口众多，还有赚钱的市场。苦盏人有着3000年的贸易经验。"对中国来说，塔吉克斯坦北部远比南部有吸引力。布勒埃解释说："在南部的中国项目更有中国政府的特色，中国政府要建立关系和影响力。北部的中国项目更加独立，因此中国商人看到了一个好的投资机会。"

报道称，2006年，一家中国企业启动了杜尚别-苦盏-恰诺克高速公路项目，中国政府为之提供了2.96亿美元的贷款。今天，这条高速公路成了一条重要的贸易动脉，将首都杜尚别同在经济上享有重要地位的索格特州和费尔干纳谷联系了起来，它预示着未来的趋势。